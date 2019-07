Empfehlung - Bierhoff: Löw hat „wieder unglaublich viel Spaß“

dpaMünchen „Jogi hat durch den Umbruch in der Mannschaft wieder unglaublich viel Spaß an der Aufgabe. Auf mich wirkt er sehr frisch, sehr kommunikativ", sagte Bierhoff im Interview der „Süddeutschen Zeitung". Die Debatte um mögliche Nachfolger sei für ihn „kein Thema, weil Jogi einen Vertrag bis 2022 hat". Weiter sagte der 52-Jährige: „Unabhängig davon ist es ein tolles Zeichen für unsere jüngste Arbeit, dass wir intern mit Stefan Kuntz und Marcus Sorg gute Trainer haben, die auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden."