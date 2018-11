Empfehlung - Bierhoff: „Es ist schon frustrierend“ - Draxler fehlt

dpaLeipzig Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain, der wegen eines Trauerfalls in der Familie schon das Testspiel in Leipzig gegen Russland (3:0) verpasst hatte, wird auch in Gelsenkirchen nicht dabei sein, informierte der DFB. Dafür ist Real-Madrid-Star Toni Kroos nach einer Erholungspause in den Kader gerückt. Die angeschlagenen Marco Reus und Jonas Hector waren am Samstag wieder beim Training dabei. Ob sie gegen die Niederländer mitwirken können, bleibt allerdings offen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bierhoff-es-ist-schon-frustrierend-draxler-fehlt-266771.html