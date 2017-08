Bezirkspokal: Vorwärts, Schüttorf und Lohne weiter

In der 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals standen am Sonntag drei Grafschafter Derbys an: In Nordhorn warf Vorwärts den VfL Weiße Elf raus. Schüttorf drehte das Spiel gegen den SV Bad Bentheim. Und Lohne feierte einen Kantersieg gegen den SV Eintracht TV.