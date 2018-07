Bezirkspokal: Suddendorf-Samern trifft auf FC 09

In der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals stehen Ende Juli drei Kreisderbys an. Borussia Neuenhaus erwartet Eintracht Nordhorn, Landesligist Vorwärts gastiert in Brandlecht. Lohne muss in Altenlingen spielen. Der Kreispokal wird am 9. Juli ausgelost.