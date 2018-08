Empfehlung - Bezirkspokal: Neuenhaus scheidet im Elfmeterschießen aus

Laxten Bezirksligist Borussia Neuenhaus hat den Einzug in die dritte Runde des Fußball-Bezirkspokals verpasst. Die Mannschaft unterlag nach großem Kampf dem Ligakonkurrenten Olympia Laxten mit 4:6 (1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen. Die Emsländer waren von Beginn an besser im Spiel, der Borussia gelang es aber immer wieder, in der Offensive Nadelstiche zu setzen. Bei hohen Temperaturen ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber zur 1:0-Führung (Jannik Bonnekessel, 52.). Dieser Spielstand hatte aber nicht lange Bestand, denn Pascal Plescher gelang nach feiner Einzelleistung der Ausgleich (58.) – 1:1, der Endstand. Im Elfmeterschießen zeigten sich die Laxtener nervenstark und verwandelten alle Versuche. Die Borussia traf durch Marvin Gortmann, Marco Duchewitz und Victor Japs vom Punkt. Nur Pascal Plescher scheiterte am Laxtener Keeper. Gelegenheit zur Revanche gibt es bereits kommenden Sonntag. Dann gastiert Olympia Laxten zum Auftakt der Bezirksliga im Dinkelstadion. Borussen-Coach Christian Engels sagte nach der Partie: „Wir haben gegen einen guten Gegner eine gute Leistung gezeigt. Die Jungs haben super gekämpft.“ Im Hinblick auf die beginnende Saison fügte er hinzu: „Wir fühlen uns nach dem Härtetest am Sonnabend gut gerüstet für die Bezirksliga. Mit dem Spiel bin ich sehr zufrieden. Wir haben wenig zugelassen und offensiv immer wieder auch Nadelstiche gesetzt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirkspokal-neuenhaus-scheidet-im-elfmeterschiessen-aus-245398.html