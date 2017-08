Empfehlung - Bezirkspokal: Lohne verliert nach 3:0 noch mit 3:6

how Lohne. Dem Achtelfinale im Bezirkspokal ganz nah waren am Mittwochabend die Fußballer von Union Lohne: Nach nicht einmal einer halben Stunde lagen sie im Heimspiel gegen den Bezirksliga-Konkurrenten Olympia Laxten nach Toren von Sergen Dönmez, Ismael Konate und Kapitän Patrick Foppe 3:0 vorne und hatten das Geschehen eigentlich im Griff. Dann aber traf Michael Evers in der 30. Minute zum 1:3 für die Gäste – und leitete damit eine starke Aufholjagd ein. Kurz nach der Pause vergab Dönmez eine Möglichkeit zum 4:1, und nach einem Doppelschlag in der 62. und 63. Minute waren die Emsländer zum 3:3 wieder voll im Spiel. Kurz danach gingen sie in Führung und erhöhten in der Schlussphase sogar noch auf 6:3. „Keine Frage, zweite Halbzeit haben wir versagt“, sagte Trainer Cordes, „allerdings hatte Laxten bei gleich drei Toren auch das nötige Quäntchen Glück.“ So war der Strafstoß zum 5:3 in der 86. Minute mindestens umstritten. Schon am Sonntag treffen beide Teams an gleicher Stelle wieder aufeinander; um 14.30 Uhr geht es um Punkte in der Bezirksliga. „Schön, dass wir schnell Revanche nehmen können“, betonte Cordes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirkspokal-lohne-verliert-nach-30-noch-mit-36-205766.html