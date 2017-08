Empfehlung - Bezirkspokal: Grafschafter Derby in dritter Runde

gnNordhorn. In der 3. Runde des Fußball-Bezirkspokals kommt es am Mittwoch, 30. August, zu einem Grafschafter Derby. Bezirksligist FC Schüttorf 09, der am Sonntag den SV Bad Bentheim mit 3:2 aus dem Pokalwettbewerb warf, trifft in einem Heimspiel auf den Landesligisten Vorwärts Nordhorn. Die Nordhorner hatten sich beim VfL Weiße Elf mit 2:1 durchgesetzt. Das dritte noch im Wettbewerb vertretene Team aus dem Kreisgebiet ist Union Lohne. Die Mannschaft von Trainer Ralf Cordes bekommt es nach der 7:0-Gala am Sonntag gegen Eintracht Nordhorn erneut auf eigenem Platz mit dem Nachbarn Olympia Laxten zu tun. Die Laxtener werden vom Ex-Lohner Tim Löffel trainiert. Beide Partien wurden zunächst für 18.15 Uhr angesetzt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirkspokal-grafschafter-derby-in-dritter-runde--202881.html