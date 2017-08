Empfehlung - Bezirkspokal: FC 09 rotiert, Vorwärts stapelt tief

Schüttorf/Nordhorn . In der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals trifft der FC Schüttorf 09 am Dienstag um 19.30 Uhr (Jahnplatz) auf den Landesligisten Vorwärts Nordhorn. Den klassenhöheren Nordhornern, die in der Liga nur einen Punkt aus drei Partien geholt haben, passt das Duell nicht so recht in den Terminplan. „Ich habe nur zwölf Feldspieler zur Verfügung“, sagt Trainer Henning Schmidt, der neben den zahlreichen Verletzten auch noch auf Milan Hagel und Daniel Lust (beruflich verhindert) sowie Jannes ten Hagen (Urlaub) verzichten muss. „Wir nehmen das Spiel als zusätzliche Trainingseinheit mit Derbycharakter“, meint er, will mit seinem Team aber trotzdem natürlich gerne das Achtelfinale erreichen. Aufgrund der angespannten Personallage sieht er sein Team bei dem seiner Ansicht nach „sehr ambitionierten“ FC 09 nicht unbedingt in der Favoritenrolle, auch wenn er sagt: „Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen der Landesliga und der Bezirksliga.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirkspokal-fc-09-rotiert-vorwaerts-stapelt-tief-205414.html