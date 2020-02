Empfehlung - Bezirksmeisterschaft: Grafschafter Rettungsschwimmer stark

Nordhorn Am vergangenen Sonntag fand im „Delfinoh“ in Nordhorn die jährliche Meisterschaft der DLRG-Bezirksjugend Emsland statt, an der insgesamt sieben verschiedene Ortsgruppen mit Erfolg teilnahmen. Auch zwei Teams aus der Grafschaft, von den Ortsgruppen Nordhorn und Uelsen, erreichten dabei beachtliche Ergebnisse: Allein die DLRG Jugend Nordhorn sicherte sich bei dem Wettbewerb sieben Bezirksmeistertitel und drei dritte Plätze.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksmeisterschaft-grafschafter-rettungsschwimmer-stark-343652.html