Nordhorn Mit dem Nordhorner Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Vorwärts und dem Titelverteidiger SV Eintracht startet am Mittwoch um 19 Uhr das sechste Fußball-Sommerturnier von Sparta Nordhorn auf dem Jahnplatz. Auf dem zweiten Spielfeld ist parallel der dritte Bezirksligist dieses auch als inoffizielle Stadtmeisterschaft betitelten Vorbereitungsturniers früh im Einsatz: Der VfL Weiße Elf trifft um 19 Uhr auf den Kreisligisten Heseper SV. Ebenfalls in der „Bierkantine"-Vorrundengruppe treten danach die gastgebende Kreisliga-Fußballer und diesjährigen Kreispokalsieger von Sparta gegen den VfL und Hesepe an; die Spartaner werden seit dieser Saison von Tim van der Kamp und Gerold Hoesmann trainiert. Als drittes Team in der „Brauhaus"-Gruppe ist neben Vorwärts und Eintracht der Kreisligist SpVgg. Brandlecht-Hestrup am Start. Auf die Gruppenphase folgen um 20.45 Uhr direkt die Platzierungsspiele um Rang fünf und Rang drei. Das Finale der beiden Vorrundensieger ist für 21.15 Uhr terminiert. Alle Partien dauern 30 Minuten. Wie schon in den Vorjahren soll das Turnier auch dem Dialog der Nordhorner Vereine untereinander dienen. Der Eintritt ist frei.