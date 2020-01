Empfehlung - Bezirksligisten dominieren den ersten Masters-Abend

Emlichheim Ein furioser Start mit drei hohen Siegen, insgesamt 20 Tore in fünf Spielen, mit Giorgio Beltau (7 Treffer) den besten Torschützen des Abends im Team und die souveräne Qualifikation für die Endrunde am Sonntag: Fußball-Bezirksligist Vorwärts Nordhorn hat dem ersten Vorrundenabend des Grafschafter Hallenmasters in Emlichheim seinen Stempel aufgedrückt. Von Beginn an gut im Turnier war am Donnerstagabend in der Vechtetalhalle aber auch der Stadtrivale und Ligakonkurrent VfL Weiße Elf, der in der insgesamt torreichen ersten Vorrundengruppe als Zweitplatzierter ebenfalls ohne Niederlage blieb. Und auch der Landesligist FC Schüttorf 09 war spätestens nach dem 2:2 in seinem letzten Gruppenspiel gegen Vorwärts sicher weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksligisten-dominieren-den-ersten-masters-abend-338702.html