Empfehlung - Bezirksliga: TuS Gildehaus setzt auf den Vorteil Rasenplatz

SV Bad Bentheim – SV Langen (So., 14 Uhr). Der erste Auftritt in der Fußball-Bezirksliga nach der langen Winterpause hat dem SVB ein 4:0 bei Eintracht Nordhorn eingebracht. „Aber wir haben wenig von dem gezeigt, was wir uns vorgenommen haben“, lässt sich Spielertrainer Jörg Husmann von dem klaren Erfolg nicht blenden: „Gegenüber den Testspielen war das ein kleiner Rückschritt – und das habe ich auch deutlich angesprochen.“ Langen sieht er mit den vier Raming-Freesen-Brüdern individuell sehr gut aufgestellt. „Offensiv sind sie richtig stark“, sagt Husmann. Thomas Töpker ist nach längerer Pause wieder ins Training eingestiegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-tus-gildehaus-setzt-auf-den-vorteil-rasenplatz-229141.html