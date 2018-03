Empfehlung - Bezirksliga-Topspiel kommt für Union Lohne zu früh

gn Meppen. Fünf Wochen nach dem letzten Pflichtspieleinsatz durfte Union Lohne in der Bezirksliga am Sonntag wieder ran. Mit dem SV Meppen II wartete der Klassenprimus im Topduell auf die Truppe von Trainer Ralf Cordes – und er zeigte dem Verfolger beim 4:1 (0:1) in der zweiten Halbzeit die Grenzen auf. „Wir haben gesehen, dass wir längst noch nicht so weit sind“, meinte Cordes, der sein Fazit zog: „Das Spiel ist für uns zu früh gekommen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-topspiel-kommt-fuer-union-lohne-zu-frueh-230354.html