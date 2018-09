Empfehlung - Bezirksliga: SVB trifft bereits auf den dritten Aufsteiger

Bad Bentheim Den dritten Aufsteiger in Folge bekommt der SV Bad Bentheim am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga vorgesetzt: Nach den Siegen gegen Emsbüren (6:1) und Werlte (3:1) tritt 14 Uhr die SG Freren in der Obergrafschaft an. „Ich erwarte einen kampfstarken Gegner mit Qualität in der Offensive“, sagt SVB-Trainer Jochen Wessels. Fünf Punkte sammelten die Gäste aus dem Emsland bislang, ihr einziger Saisonsieg gelang ihnen am vergangenen Wochenende beim 2:0 gegen Emsbüren. „Unser Ziel ist es, dass sich der Gegner nach uns richtet. Wenn wir unser Spiel durchdrücken können, sind wir guten Mutes“, meint Wessels, der den vierten Dreier in Folge mit seiner Truppe anstrebt. Wer am Sonntag für den SVB auf dem Platz stehen wird, kann er noch nicht sagen: „Wir haben fast schon ein Luxusproblem“, meint Wessels mit Blick auf den Bad Bentheimer Kader, in dem 21 fitte Spieler stehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-svb-trifft-bereits-auf-den-dritten-aufsteiger-250012.html