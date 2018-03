Empfehlung - Bezirksliga: Schüttorfer Serie soll auch gegen VfL halten

Schüttorf. Zwei Vereine, die zuletzt in der Fußball-Bezirksliga Ausrufezeichen gesetzt haben, treffen am Mittwoch um 19.30 Uhr aufeinander: Der FC Schüttorf 09 empfängt den VfL Weiße Elf. Während der FC 09 mit einer starken Serie von 13 Punkten aus den fünf Partien nach der Winterpause für Aufsehen gesorgt hat und schon Tabellenzweiter ist, war es bei den Nordhornern der Auftritt beim Spitzenreiter in Meppen am vergangenen Sonntag, der bemerkenswert war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-schuettorfer-serie-soll-auch-gegen-vfl-halten-229726.html