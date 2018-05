Empfehlung - Bezirksliga: Nur Union Lohne hat’s in der eigenen Hand

db Bad Bentheim/Lohne. Nur eine Mannschaft kann in der Fußball-Bezirksliga behaupten, dass sie den Gewinn der Meisterschaft in der eigenen Hand hat – und das ist Union Lohne. Gewinnt das Team von Trainer Ralf Cordes die verbleibenden sechs Begegnungen, dann steigen die Niedergrafschafter in die Landesliga auf. Verliert Union allerdings am Sonntag um 14 Uhr das Derby beim Tabellenvierten SV Bad Bentheim, kann der SVB auf dieselbe Punktzahl kommen wie die Lohner – und die beiden anderen Konkurrenten aus Meppen und Schüttorf wären auch wieder dick im Geschäft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-nur-union-lohne-hats-in-der-eigenen-hand-234865.html