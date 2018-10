Empfehlung - Bezirksliga: Nordhorner Derby ist auch ein Kellerduell

Nordhorn Nach einem Drittel der Saison in der Fußball-Bezirksliga sind die Unterschiede zwischen den Teams von Eintracht Nordhorn und der SpVgg. Brandlecht-Hestrup gering – aber es gibt sie. Vor dem Derby am Freitag um 20 Uhr trennen die beiden Teams in der Tabelle nur einen Punkt. Doch obwohl Eintracht einen Zähler weniger als die Gäste hat, spricht vor dem Duell etwas für die Hausherren: Sie haben nach fünf Spielen am vergangenen Wochenende wieder gewonnen, während Brandlecht zuletzt vier Mal in Folge den Kürzeren zog und auf das nächste Erfolgserlebnis wartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-nordhorner-derby-ist-auch-ein-kellerduell-262710.html