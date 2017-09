Empfehlung - Bezirksliga: Lohne und Bad Bentheim jubeln spät

how Lohne. Es lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit, als Lukas Niehof der Ball nach einer letzten, von Sergen Dönmez herausgeholten Ecke und einer weiten Faustabwehr von Altenlingens Torwart Roman Frik vor die Füße fiel. 25 Meter vor dem Tor schaufelte er den Ball zurück in den Strafraum – wo am zweiten Pfosten Diyar Acar völlig frei stand, der den Ball zum 3:2 ins lange Eck schlenzte. Der Schiedsrichter pfiff die Partie gar nicht wieder an, der SV Union holte etwas glücklich, aber insgesamt verdient den sechsten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga. „Wir waren dieses eine Tor besser, meine Mannschaft hat den Sieg einfach mehr gewollt“, freute sich Trainer Ralf Cordes. Lohne geht am kommenden Freitag als Tabellendritter in das Spitzenspiel gegen den Zweiten SV Meppen II.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-lohne-und-bad-bentheim-jubeln-spaet-208688.html