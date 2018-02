Empfehlung - Bezirksliga: Keine Tore im ersten Spiel nach der Winterpause

Brandlecht. Das erste Duell des Jahres 2018 in der Fußball-Bezirksliga blieb ohne Tore: Die SpVgg. Brandlecht-Hestrup trennte sich am Freitag von Eintracht Nordhorn gerecht 0:0 unentschieden. „Das Ergebnis geht in Ordnung, es war kein Chancenfestival“, sagte Brandlechts Trainer Matthias Hartwich. Während sein Team in der ersten Halbzeit zu kleinen Möglichkeiten etwa durch Moritz Herms und Janek Moggert kam, hatte der SV Eintracht kurz nach der Pause seine beste Phase. In der 78. Minute kam aber der Brandlechter Fabian Hüer noch einmal gefährlich vor das gegnerische Tor, der Ball sprang ihm auf mittlerweile immer stärker gefrorenen Boden aber unglücklich weg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-keine-tore-im-ersten-spiel-nach-der-winterpause-225915.html