Empfehlung - Bezirksliga: Jetzt will Eintracht auch den dritten Heimsieg

Nordhorn Den dritten Heimsieg in Serie streben die Bezirksliga-Fußballer von Eintracht Nordhorn am Sonntag (14 Uhr) im Duell mit dem Aufsteiger Concordia Emsbüren an. „Gerade zu Hause sind wir gefordert und fast schon gezwungen, zu gewinnen“, meint Eintracht-Trainer Ralf Cordes, der mit seinem Team durch die Erfolge gegen Dörpen und Brandlecht die Abstiegsplätze mittlerweile verlassen hat. „Wir haben eine gute Tendenz; es geht in die richtige Richtung“, sagt der Coach, schränkt aber auch ein: „Es gibt auch noch vieles, was nicht zusammenpasst.“ Ihm gefällt es vor allem nicht, dass seine Mannschaft bislang noch zu viele Möglichkeiten des Gegners zulässt. Die Defensive soll gegen Emsbüren nun durch die Rückkehr des zuvor gesperrten Innenverteidigers Tobias Stockmann stabilisiert werden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-jetzt-will-eintracht-auch-den-dritten-heimsieg-263974.html