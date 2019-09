Empfehlung - Bezirksliga: Gildehaus hofft gegen Laxten auf ersten Sieg

Gildehaus Nach drei Wochen Pause ist der TuS Gildehaus in der Fußball-Bezirksliga daheim gegen Olympia Laxten (Mittwoch, 20 Uhr) gefordert. „Das war schon ungewöhnlich lange“, sagt Jens Mensmann über die Unterbrechung nach dem spektakulären 4:4-Unentschieden in Herzlake, die der TuS-Trainer „nicht so toll“ fand, denn: „Die Beteiligung im Training war in den letzten Wochen nicht so gut.“ Während der Aufsteiger erst einen Zähler aus drei Spielen geholt hat, stehen die Gäste mit drei Punkten aus vier Begegnungen auch nicht viel besser da. „Laxten hätte ich eigentlich stärker eingeschätzt“, gesteht Mensmann, der von der Schwächephase der Emsländer nun profitieren will: „Wenn sie gerade ein Tief haben, dann möchten wir das ausnutzen“, verrät er. Top-Stürmer Daniel Zwafing ist wieder mit dabei. „Bis auf ein paar Angeschlagene kann ich aus dem Vollen schöpfen“, freut sich Mensmann über gute Voraussetzungen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-gildehaus-hofft-gegen-laxten-auf-ersten-sieg-316689.html