Empfehlung - Bezirksliga: Gildehaus besiegt Aufsteiger Brandlecht mit 1:0

Gildehaus. Dabei hatte das über weite Strecken zähe und höhepunktarme Grafschaft-Derby mit vielen hart geführten Zweikämpfen eigentlich keinen Sieger verdient gehabt. Eine halbe Stunde lang bekamen die Zuschauer in Gildehaus wenig zu sehen. Beide Teams neutralisierten sich, Torchancen waren Mangelware. In der 29. Minute verpasste Denis Salkovic in guter Position einen Querpass, knapp zehn Minuten später schoss der Gildehauser Stürmer nach einem Zuspiel von Luca Voget knapp vorbei. Kurz vor der Pause traf Tim Heddendorp aus 16 Metern das Außennetz. Aber auch Brandlecht-Hestrup wurde jetzt gefährlicher, doch Ahmet Karagöz nach einer Ecke (32.) und Max Heuermann nach einem Konter (42.) verpassten die Führung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-gildehaus-besiegt-aufsteiger-brandlecht-mit-10-203408.html