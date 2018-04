Empfehlung - Bezirksliga: FC 09 und SVB rücken näher an Meppen II heran

Schüttorf/Bad Bentheim. Die beiden Obergrafschafter Fußball-Bezirksligisten FC Schüttorf 09 und SV Bad Bentheim haben am Mittwochabend den Abstand auf Tabellenführer SV Meppen II verkürzt. Sie gewannen ihre Heimspiele souverän, während Meppen nur 2:2 in Surwold spielte. Die Schüttorfer sind vor dem Spitzenspiel gegen den SV Meppen II am kommenden Sonntag (15 Uhr, 09-Sportpark) bis auf sechs Punkte dran, der SVB hat auch nur einen Zähler weniger als Schüttorf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-fc-09-und-svb-ruecken-naeher-an-meppen-ii-heran-233026.html