db Nordhorn. Nur zwei Plätze liegen in der Bezirksliga-Tabelle zwischen dem VfL Weiße Elf Nordhorn (5.) und dem SV Bad Bentheim (3.) – aber schon zehn Punkte. Das erklärt, warum die beiden Mannschaften vor dem Derby am Ootmarsumer Weg (heute, 20 Uhr) nicht mehr die gleichen Ziele für ihre verbleibenden sechs Partien haben. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen", bleibt VfL-Spielertrainer Dennis Brode eher vage. Aber er weiß genau, was beim SVB noch möglich ist: „Die machen zwar bislang auf Understatement, aber sie spielen um die Meisterschaft mit."(...)