Bezirksliga-Derby endet mit gerechtem 1:1-Unentschieden

Der SV Bad Bentheim ging vor 200 Zuschauern am Mittwochabend durch Timo Kepplin (44.) in Führung. Für den TuS Gildehaus traf Tim Heddendorp (85.) per Kopf zum 1:1-Endstand. Beide Teams sind bereits am Sonntag erneut gefordert.