Empfehlung - Bezirksliga-Derby der unzufriedenen Kreisrivalen

Nordhorn Zwei Teams, die mit ihrem Saisonstart nicht zufrieden sind, treffen am Sonnabend um 16 Uhr im Derby der Fußball-Bezirksliga aufeinander: Der VfL Weiße Elf, der zum Auftakt in Laxten 0:1 unterlag, empfängt den SV Bad Bentheim, der sich vor eigenem Publikum mit einem 2:2 gegen Eintracht Nordhorn begnügen musste. „Selbst wenn wir gegen Bentheim verlieren, ist noch nicht aller Tage Abend“, hat VfL-Spielertrainer Dennis Brode keine Angst vor einem Fehlstart. Die Nordhorner haben den Vorjahresdritten aus Bad Bentheim gegen Gildehaus und Eintracht beobachtet: „Sie spielen immer noch guten Fußball und haben in der Offensive viel Schnelligkeit und Qualität“, nennt Brode die Stärken der Gäste. Der VfL muss im Derby ohne Stürmer Sergen Dönmez auskommen, der im Urlaub ist. „Unser Ziel ist es, drei Punkte zu holen“, fordert Brode den ersten Saisonsieg, um nicht in der unteren Tabellenhälfte zu verharren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bezirksliga-derby-der-unzufriedenen-kreisrivalen-312099.html