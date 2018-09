Bezirksliga: Brandlecht-Hestrup gewinnt in Neuenhaus

Die SpVgg. Brandlecht-Hestrup hat am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga das Grafschafter Duell bei Aufsteiger Borussia Neuenhaus 2:1 (0:1) gewonnen. Außerdem: Union Lohne gewinnt 3:1 (1:0) in Herzlake, Eintracht Nordhorn spielt 1:1 (0:0) in Altenlingen.