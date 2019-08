Bezirksliga: 2:2 zwischen Bad Bentheim und Eintracht

Mit einer Punkteteilung sind die Fußballer des SV Bad Bentheim und des SV Eintracht Nordhorn am Sonntag in die Bezirksliga-Saison gestartet. Sie trennten sich auf der Sportanlage in Bad Bentheim 2:2 (0:2).