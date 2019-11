Empfehlung - Bewegung soll den SG-Handballern den Erfolg bringen

Uelsen Die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen empfangen am Sonnabend in Uelsen schon um 17.30 Uhr die Zweitvertretung des Wilhelmshavener HV, die als Tabellendritter gut in die Saison gestartet ist, auf der anderen Seite mit 12:6 Zählern aber auch das gleiche Punktverhältnis vorzuweisen hat wie der Tabellensechste. Das Erfolgsrezept dafür, die Punkte in der Niedergrafschaft zu behalten, steht für Spielertrainer Jörn Wolterink fest. Er sagt: „Wir müssen etwas beweglicher sein.“ Denn genau hier lag im Auswärtsspiel beim MTV Eyendorf und auch schon im letzten Heimspiel gegen den ATSV Habenhausen II das Problem. „Wir waren vorne und hinten zu statisch“, sagt Wolterink.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bewegung-soll-den-sg-handballern-den-erfolg-bringen-331962.html