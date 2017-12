Empfehlung - „Bewegte Weihnachtsfeier“: Ein Nachmittag mit Spaß und Sport

Schüttorf. Viel Trubel herrschte am vergangenen Sonnabend in der Schüttorfer Wietkampsporthalle. Dort richtete der FC Schüttorf 09 zum vierten Mal eine „bewegte Weihnachtsfeier“ aus. Bevor der Nikolaus der Veranstaltung seinen Besuch abstattete, hatten die jüngsten Mitglieder des Vereins zwei Stunden Zeit, nach Herzenslust zu toben, zu spielen und ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Bei der Organisation bekam das „Team Jugend“ des FC 09 nicht nur vielfältige Unterstützung aus den verschiedenen 09-Abteilungen, sondern auch von externen Experten in der Kinder- und Jugendarbeit. Das Theaterpädagogische Zentrum in Lingen sorgte ebenfalls für ein buntes Programm, bei dem sich die Nachwuchssportler beim Jonglieren, Balancieren und in der Akrobatik ausprobieren konnten. Der Schüttorfer Zauberer Heinz Siemering zog die Kinder mit seinen Kunststücken in seinen Bann. Besonders beliebt beim 09-Nachwuchs war der Kletter- und Sprungparcours, der im hinteren Teil der Sporthalle aus Matten, Bänken, Kästen, Sprossen und Trampolinen aufgebaut worden war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bewegte-weihnachtsfeier-ein-nachmittag-mit-spass-und-sport-218867.html