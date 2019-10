Empfehlung - Besuch im Deutschen Fußballmuseum statt Schiedsrichter-Fest

Dortmund Anstelle des jährlichen Schiedsrichter-Festes organisierte der Kreis-Schiedsrichterausschuss in diesem Jahr für seine Schiedsrichter nebst Partner eine Fahrt ins Deutsche Fußballmuseum nach Dortmund. Dort erwartete die Schiedsrichter eine Zeitreise durch die Fußballgeschichte Deutschlands und des Deutschen Fußball-Bundes DFB. Besonders die vielen Original-Exponate der Weltmeister-Teams 1954, 1974, 1990 und 2014 hinterließen nachhaltigen Eindruck. So war unter anderem der Endspielball der WM 1954 mit Unterschriften der deutschen Mannschaft zu bestaunen sowie Nachbildungen der WM-Pokale. Für emotionale Momente sorgten unvergessene Spielszenen, hinterlegt mit Geräuschen, Stimmen, Jubel oder Kabineneinblicken, die auf einer Leinwand in Form einer übergroßen Weltkugel präsentiert wurden. Fehlen durfte auch nicht der Besuch der Ausstellung zu bekannten deutschen FIFA-Schiedsrichtern sowie zur Geschichte des Regelwerks. Nach einer rund zweistündigen Führung blieb noch Zeit, das Museum auf eigene Faust zu erkunden, um anschließend bei einem Abendessen im Restaurant den Fußball-Tag ausklingen zu lassen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/besuch-im-deutschen-fussballmuseum-statt-schiedsrichter-fest-322642.html