Empfehlung - Bestzeiten im Europa-Sportpark

Berlin/Osnabrück Felix Morshuis hat in Berlin genau zur richtigen Zeit seine besten Leistungen abgerufen: Der Schwimmer vom Waspo Nordhorn war bei den deutschen Jahrgangs-Meisterschaften in Europas größter Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark sowohl über 100 Meter Brust als auch auf der 50-Meter-Sprintdistanz schneller als jemals zuvor auf der 50-m-Bahn. Nachdem der junge Nordhorner an seinem ersten Wettkampftag über 100 Meter mit einer starken Zeit von 1:12,64 Minuten überzeugt hatte, legte der Brust-Spezialist Tags drauf noch einmal einen klasse Sprint hin. Mit seiner Leistung von 32,66 Sekunden gehört Felix Morshuis zu den „Top 20“ seines Jahrgangs 2003 in Deutschland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bestzeiten-im-europa-sportpark-239161.html