Empfehlung - Bestes HSG-Testspiel wird nach 39 Minuten abgebrochen

Sendenhorst Ein überraschend schnelles Ende fand das letzte Testspiel der HSG Nordhorn-Lingen vor dem Pokalspiel am kommenden Wochenende in Schalksmühle gegen die SG Flensburg-Handewitt: Die Partie gegen den Zweitliga-Konkurrenten ASV Hamm-Westfalen am Sonnabend in Sendenhorst wurde nach 39 Spielminuten nach einer langen Behandlungspause des Hammer Kreisläufers Jan Brosch einvernehmlich abgebrochen. Der Handballer hatte sich im Angriff bei einem heftigen Zusammenstoß mit dem HSG-Innenblock verletzt und musste rund 15 Minuten am Nacken behandelt werden, ehe er das Spielfeld auf eigenen Beinen verlassen konnte. Nach Angaben des ASV von Sonntag hat sich die Verletzung nach ersten Untersuchungen als nicht ganz so schwerwiegend herausgestellt wie zunächst befürchtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bestes-hsg-testspiel-wird-nach-39-minuten-abgebrochen-246294.html