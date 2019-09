Empfehlung - „Bester Spieler bislang“: Vorlicek fällt noch länger aus

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen wird mindestens auch in den Bundesligaspielen am kommenden Sonntag beim HC Erlangen und gegen den SC DHfK Leipzig am Sonnabend, 5. Oktober, in Lingen auf Rückraumspieler Philipp Vorlicek verzichten müssen, eventuell sogar noch länger. „Vielleicht kann er in Kiel wieder dabei sein, das muss man sehen. Aber wahrscheinlich erst wieder Mitte Oktober“, sagte HSG-Trainer Geir Sveinsson nach Rücksprache mit Mannschaftsarzt Dr. Arno Schumacher am Rande der 24:31-Niederlage gegen Melsungen am Sonntag. Am 20. Oktober ist GWD Minden zu Gast in der Emsland-Arena – und damit einer der Vereine, die die HSG als schlagbaren Konkurrenz im harten Kampf gegen Abstieg ausgemacht hat. Ein Sieg in diesem Heimspiel ist fast schon Pflicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bester-spieler-bislang-vorlicek-faellt-noch-laenger-aus-320189.html