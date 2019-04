Empfehlung - Beste deutsche Boule-Talente messen sich in Nordhorn

Nordhorn Das verspricht interessant zu werden: Die besten deutschen Boule-Nachwuchsspieler treffen am Sonnabend und Sonntag beim Jugendländermasters auf dem Gelände von Nino Sport in Nordhorn (Westfalenstraße) aufeinander. In drei Altersklassen schicken die Landesverbände jeweils Vierermannschaften (drei Akteure plus Auswechselspieler) ins Rennen. In den Kategorien Juniors (16 bis 18 Jahre) und Cadets (13 bis 15 Jahre) kommen die Spieler des niedersächsischen Verbandes fast ausschließlich aus der Grafschaft. Die dritte Altersklasse bilden die 19- bis 22-Jährigen (Espoirs).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beste-deutsche-boule-talente-messen-sich-in-nordhorn-293958.html