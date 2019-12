Empfehlung - Besonderes Duell für den guten Zweck

Neuenhaus Am Montag treten in der Sporthalle Neuenhaus die Kreisliga-Fußballer von Olympia Uelsen und die Landesliga-Handballerinnen der SG Neuenhaus/Uelsen gegeneinander an – und zwar in beiden Sportarten. Ab 19 Uhr wird zunächst Handball gespielt, wobei die regionale Handballlegende Berthold Niehaus als Unparteiischer fungiert. Beim anschließenden Hallenfußballduell sorgt Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Ralf Hilmes für ein geordnetes Spiel. Abgerundet wird die Abendveranstaltung für den guten Zweck durch eine Verlosung und die Versteigerung von Bundesligatrikots. Lara Mers, Nachwuchshandballerin der Spielgemeinschaft, hat den Organisatoren ordentlich unter die Arme gegriffen. Dank ihres Einsatzes können sich die Gäste auf ganz besondere und handsignierte Top-Trikots freuen. Die gesamten Erlöse der Benefiz-Veranstaltung sollen dem Deutschen Krebsforschungszentrum für die Aktion „Forschen für ein Leben ohne Krebs“ zugutekommen. Einlass ist ab 18.15 Uhr in der Boussy-Sporthalle in Neuenhaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/besonderes-duell-fuer-den-guten-zweck-336032.html