Empfehlung - Besonderer Vertrag: Hertha BSC geht Weg mit Dardai weiter

dpaBerlin „Die Konstellation, die wir gewählt haben, ist bekannt", erklärte Manager Michael Preetz. Es gebe keinen neuen Vertragsabschluss, denn Dardai habe einen unbefristeten Kontrakt mit Hertha und würde irgendwann wieder in den Nachwuchsbereich zurückgehen. Jetzt aber könne die Öffentlichkeit mitnehmen, „dass wir miteinander gesprochen haben und dass wir uns wie immer verständigt haben auf den gemeinsamen Weg. Der heißt, dass Pal in dieser Saison und auch in der nächsten Saison unser Trainer sein soll". Und da sei der Trainer der Bundesliga-Mannschaft gemeint.(...)