Empfehlung - Berthold Hesselink: Torwarttrainer-Lizenz mit 70 Jahren

Nordhorn Nein, im Tor stand Berthold Hesselink eigentlich nie. „Für mich war in allen Mannschaften immer die Nummer 10 reserviert“, erzählt der langjährige Fußballer aus Nordhorn, der Ende Februar seinen 71. Geburtstag feiert. Trotzdem, oder vielleicht gerade auch deshalb, meldete sich der sportbegeisterte Senior im vergangenen Jahr beim Niedersächsischen Fußball-Verband (NFV) einfach mal für einen Torwarttrainer-Basislehrgang an. Eine Woche Barsinghausen, mit vielen Unterrichtseinheiten zum Beispiel zum Anforderungsprofil eines Torhüters, zum Stellungsspiel, Techniktraining oder zur altersgemäßen Belastungsdosierung. „Ich war der einzige Senior unter lauter jungen Leuten“, erinnert sich Hesselink an den Lehrgang im Spätsommer, „es hat aber großen Spaß gemacht und mir viel gebracht.“ Zum Schluss stand eine Prüfung, die der 70-Jährige mit Bravour bestand. „Von den anderen gab es stehenden Applaus“, freut er sich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/berthold-hesselink-torwarttrainer-lizenz-mit-70-jahren-338660.html