Empfehlung - Berlin-Marathon: Jacobs läuft starke Zeit in neuen Schuhen

Berlin Der traditionelle Berlin-Marathon ist eine schnelle und stimmungsvolle Strecke durch die Hauptstadt. Das erlebten bei der 45. Auflage am Sonntag auch wieder einige Grafschafter Langstreckler. Allen voran Heike Jacobs vom Lauftreff des SV Olympia Uelsen, die den für sie bekannten Parcours in starken 3:24:33 Stunden bewältigte. Damit nimmt sie den 23. Rang in ihrer Klasse W50 ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/berlin-marathon-jacobs-laeuft-starke-zeit-in-neuen-schuhen-250983.html