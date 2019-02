Empfehlung - Bentheimer Waldlauf ist eine Erfolgsgeschichte

Bad Bentheim Bei den Planungen für den Bentheimer Waldlauf greift ein Rädchen ins andere. „Die Organisation hat sich sehr gut eingespielt. Jeder weiß im Vorfeld schon genau, was es noch zu tun gibt“, sagen Frank Sackbrook, Frank Slink und Bernhard Bergmann, die zu dem achtköpfigen Organisationsteam gehören, das die Laufveranstaltung im Bad Bentheimer Kurpark am Sonnabend, 30. März, bereits zum 17. Mal auf die Beine stellt. Dass sich die Vorbereitungen über die Jahre so gut eingespielt haben, ist nicht selbstverständlich, unterstreicht aber die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Schließlich sind gleich mehrere Vereine und Institutionen zusammen im Boot.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bentheimer-waldlauf-ist-eine-erfolgsgeschichte-280474.html