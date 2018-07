Empfehlung - Bentheim II gegen Lohne II: Topspiel eröffnet den Kreispokal

Neuenhaus Der diesjährige Krombacher-Kreispokal beginnt am Sonntag, 22. Juli, mit einem Duell zweier Kreisliga-Topteams: In der einzigen Begegnung der Vorrunde erwartet der aktuelle Kreismeister SV Bad Bentheim II den Dritten der letzten Saison, Union Lohne II. Der Sieger bekommt es nur eine Woche später in der Hauptrunde mit einem weiteren Kreisligisten zu tun: Gegner am 29. Juli ist der Heseper SV. Das ergab die Auslosung am Montagabend im Klubhaus von Borussia Neuenhaus mit dem Krombacher-Repräsentanten Günter Snyders. Der SVB II und Lohne II bestreiten – ebenso wie weitere zweite Mannschaften der Grafschafter Landes- und Bezirksligisten – ihre Pokalpremiere; sie dürfen nach einem Beschluss auf der Arbeitstagung erstmals am Wettbewerb teilnehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bentheim-ii-gegen-lohne-ii-topspiel-eroeffnet-den-kreispokal-242473.html