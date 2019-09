Empfehlung - Bentheim beendet Talfahrt mit 8:0-Sieg gegen Herzlake

Bad Bentheim Der SV Bad Bentheim hat mit einem 8:0 (3:0)-Sieg gegen den VfL Herzlake seine Talfahrt in der Fußball-Bezirksliga eindrucksvoll beendet. Während die Mannschaft von Trainer Jochen Wessels am Freitagabend nach zuvor drei Niederlagen in Folge und nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen erstmals wieder einen Sieg bejubelte, warten die Gäste aus dem Emsland auch nach dem neunten Saisonspiel weiter auf den ersten „Dreier“. Die Obergrafschafter sorgten früh für klare Verhältnisse: Den Führungstreffer von Lando Kiewit (2.) baute Mirco Husmann (10., 27.) auf 3:0 aus. Etwaige Hoffnungen der Gäste auf eine Aufholjagd nach dem Wechsel machte Thomas Töpker nur drei Minuten nach Wiederbeginn mit dem Tor zum 4:0 zunichte, dem er auch noch das 5:0 (61.) folgen ließ. Husmann (79., 86.) mit seinen Saisontoren Nummer zehn und elf sowie zwischendurch Timo Kepplin (83.) stellten den 8:0-Endstand her und machten damit den höchsten Saisonsieg der Bentheimer perfekt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bentheim-beendet-talfahrt-mit-80-sieg-gegen-herzlake-321016.html