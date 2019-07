Empfehlung - Benschop statt Robben: Groningen testet in Lohne gegen Lotte

Lohne Als sich über den Kontakt zu einem niederländischen Spielerberater das Gastspiel des FC Groningen in Lohne am kommenden Sonnabend gegen die Sportfreunde Lotte (12.30 Uhr) anbahnte, da hatte Hardy Stricker die vage Hoffnung, Arjen Robben in der Niedergrafschaft begrüßen zu können. Schließlich hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, der niederländische Stürmerstar wolle nach seinem Abschied beim FC Bayern München seine aktive Laufbahn fortsetzen, eventuell bei seinem Heimatverein FC Groningen. „Das wär’s natürlich gewesen“, sagt der Sportliche Leiter des SV Union. Doch vor wenigen Tagen beendete der 35-jährige Robben alle Spekulationen um seine Zukunft und verkündete sein Karriereende.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/benschop-statt-robben-groningen-testet-in-lohne-gegen-lotte-307096.html