Benin überraschend im Viertelfinale des Afrika-Cups

dpaKairo Benin trifft im Viertelfinale nun auf Senegal, das durch ein 1:0 (1:0) gegen Uganda in die nächste Runde einzog. Sadio Mané, Stürmer beim Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp, hatte den Favoriten in der 15. Minute in Front gebracht. In der zweiten Halbzeit verschoss er aber einen Elfmeter.