Empfehlung - Beniermann und Czauderna auf „Todestour“ durch Belgien

Nordhorn/Uelsen Bei Kilometer 60 geht so ziemlich gar nichts mehr. Der Kreislauf spielt nicht mehr mit, die Füße schmerzen. Also erst mal an den Straßenrand legen, die Beine hoch. Pause. Herrlich. „Es ging nicht mehr anders“, erinnert sich Ben Beniermann an diese kritische Phase morgens um etwa 10 Uhr in Buggenhout, irgendwo mitten in Belgien. Gemeinsam mit seinem Freund Frank Czauderna war der gebürtige Uelser knapp zehn Stunden zuvor in Bornem beim 49. „Internationalen Dodentocht“ an den Start gegangen. Wie 13.000 weitere Teilnehmer mit dem Ziel, 100 Kilometer innerhalb von 24 Stunden durchzuwandern. Dodentocht ist übrigens niederländisch und wird mit Todestour übersetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beniermann-und-czauderna-auf-todestour-durch-belgien-257796.html