Bekuplast-Open: Patty Schnyder hat bereits zugesagt

how Emlichheim. Bis bei der 15. Ausgabe des Emlichheimer Tennisturniers um die Bekuplast-Open vom 26. bis 29. Juli die ersten Filzbälle geschlagen werden, dauert es zwar noch gut zehn Wochen, doch Turnierchef Hendrik Pollex arbeitet schon jetzt mit Hochdruck an attraktiven Teilnehmerfeldern in den offenen Konkurrenzen für die Männer und Frauen. Von der in Hannover lebenden früheren Weltklasse-Spielerin Patty Schnyder etwa hat er eine feste Zusage bereits in der Tasche. „Da freue ich mich sehr drüber“, sagt der Emlichheimer, „immerhin ist Patty in der letzten Zeit in der Weltrangliste wieder bis auf Rang 142 durchgestartet und hat gerade erst für die Schweiz im Fedcup gespielt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/bekuplast-open-patty-schnyder-hat-bereits-zugesagt-236007.html