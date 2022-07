© picture alliance/dpa

Vor drei Jahren spielte Anna-Lena Grönefeld noch für die deutsche Tennis-Nationalmannschaft im Fedcup, in Emlichheim sollen sie und ihr Bruder Bastian bei einem Einlage-Doppel mitspielen. Die Turnierverantwortlichen hoffen, dass an diesem Abend viel Geld für Hilfsaktionen in der Ukraine zusammenkommt. Foto: dpa