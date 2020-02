Empfehlung - Beim TSV Hollen ist für Hoogstede nichts zu holen

Beverstedt-Hollen Kein Glück hatten die Tischtennisspielerinnen des Hoogsteder SV am Sonntag in der Begegnung beim Tabellendritten TSV Hollen in der Verbandsliga: Die Grafschafterinnen mussten mit einer 4:8-Niederlage nach Hause fahren. Ging die erste Doppelbegegnung mit Lea Maathuis und Julia Wojtaszek noch auf das Konto des Hoogsteder Teams, das sich auch in den nachfolgenden Spielen einige Chancen erarbeitete, hatten kurz darauf die Gastgeberinnen die Nase vorn. Auch die Siege von Wojtaszek, Maathuis und Saskia Trüün in den späteren Kreuzungen reichten nicht aus, um das Ergebnis noch einmal zugunsten der Grafschafter Gäste zu drehen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beim-tsv-hollen-ist-fuer-hoogstede-nichts-zu-holen-342828.html