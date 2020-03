Empfehlung - Beim SV Wietmarschen platzt endlich der Knoten

Wietmarschen Groß war die Freude am Sonntagnachmittag in Wietmarschen über den ersten Punktgewinn in der laufenden Drittliga-Saison. Mit einer starken Leistung boten die Volleyballerinnen des SVW dem MTV Hildesheim Paroli und musste sich am Ende knapp mit 2:3 (26:24, 14:25, 25:23, 18:25, 11:15) geschlagen geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beim-sv-wietmarschen-platzt-endlich-der-knoten-346175.html