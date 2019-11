Empfehlung - Beim SV Wietmarschen ist Improvisation gefragt

Wietmarschen Die nächste schwere Aufgabe steht in der 3. Liga am Sonnabend den Volleyballerinnen des SV Wietmarschen bevor. Nach den Duellen mit dem Topduo RC Sorpesee und TV Eiche Horn Bremen tritt die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann um 16 Uhr beim Tabellendritten MTV Hildesheim an, der in der Tabelle aufgrund der geringeren Anzahl an Punktspielen im Vergleich zu den Bremerinnen sogar noch auf Platz zwei klettern kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/beim-sv-wietmarschen-ist-improvisation-gefragt-328336.html